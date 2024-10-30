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مياه الفيوم تنظم لقاء توعويا يحث على ترشيد الاستهلاك وانتظام سداد الفواتير

جانب من اللقاء التوعوي
جانب من اللقاء التوعوي لشركة مياه الفيوم، فيتو

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  لقاءً توعويًّا حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، شارك في اللقاء الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم.

أهداف اللقاء

ويهدف اللقاء إلى حث المواطنين على عدم الإسراف في استخدامات المياه، والاكتفاء بقدر الاحتياج وعدم إهدار المياه أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في القطع الموفرة التي تقلل قيمة الفاتورة وتقلل كميات المياه المتدفقة من صنابير المياه والتصدي لكل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة اتجاه المياه، علاوة علي الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة.

فوائد الحفاظ علي البنية التحتية

كما يهدف اللقاء إلى الحفاظ على مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوعية بأن مسئولية الحفاظ على المياه، مشتركة بين الجميع من باب المسؤولية الوطنية والدينية، التي تدعو إلى عدم  تلوث المياه وإهدارها  وإلقاء المخلفات والقمامة داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي، حتي تستمر الخدمة علي نفس الجودة،  كنا يهدف إلي التوعية بفوائد الالتزام بسداد قيمة الفواتير الشهرية بصفة منتظمة حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتوفير الخدمة وتجويدها لتعبر عن تطلعاتهم وتنال رضاهم وثقتهم.

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