برونو مارس وليدي جاجا يبهران الجمهور في لاس فيجاس (فيديو)

ليدي جاجا، أبهر كل من المغني برونو مارس، والنجمة ليدي جاجا، الجمهور بأدائهما مساء أمس، في حفل أقيم بولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وغنى برونو وجاجا، أغنيتهما الجديدة،"Die with a Smile"، على المسرح مباشرة، كما عزفا الموسيقي أيضا، في أداء لا ينسى، تصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

Die With A Smile (Live in Las Vegas) ❤️‍🔥 OUT NOW https://t.co/J5AYNZgmGz pic.twitter.com/O7Ysatv7N3 — Lady Gaga (@ladygaga) October 30, 2024

ليدي جاجا بطلة فيلم Joker 2

يذكر أن آخر أعمال ليدي جاجا، كان فيلم Joker Folie A Deux ، والذي أقيم العرض العالمي الأول له، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.