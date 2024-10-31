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ثقافة وفنون

برونو مارس وليدي جاجا يبهران الجمهور في لاس فيجاس (فيديو)

ليدي جاجا وبرونو
ليدي جاجا وبرونو مارس، فيتو

ليدي جاجا، أبهر كل من المغني برونو مارس، والنجمة ليدي جاجا، الجمهور بأدائهما مساء أمس، في حفل أقيم بولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وغنى برونو وجاجا، أغنيتهما الجديدة،"Die with a Smile"، على المسرح مباشرة، كما عزفا الموسيقي أيضا، في أداء لا ينسى، تصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ليدي جاجا بطلة فيلم Joker 2

يذكر أن آخر أعمال ليدي جاجا، كان فيلم Joker Folie A Deux، والذي أقيم العرض العالمي الأول له، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

خواكين فينيكس وليدي جاجا في العرض الخاص لفيلم Joker: Folie à Deux (فيديو)

خواكين فينيكس وليدي جاجا ضيفا برنامج Good Morning America

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