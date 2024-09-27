الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خواكين فينيكس وليدي جاجا ضيفا برنامج Good Morning America

خواكين فينيكس وليدي
خواكين فينيكس وليدي جاجا، فيتو

أعلن البرنامج الصباحي الأشهر في أمريكا، Good Morning America، عن استضافة النجمين، خواكين فينيكس، وليدي جاجا، ضمن الخطة الترويجية، لفيلم Joker: Folie à Deux.

ومن المقرر أن يظهر النجمان، في حلقة غدا السبت، للحديث عن الفيلم، وتفاصيل صنعه.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

 وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

Image

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليدي جاجا Good Morning America افلام خواكين فينيكس النجم العالمى خواكين فينيكس اخبار ليدي جاجا افلام Good Morning America برنامج وGood Morning America

الأكثر قراءة

مذيعة قناة الحياة تتعرض لحادث مروع وتهشم سيارتها

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

تفاصيل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى قصف إسرائيلي مكثف على الضاحية الجنوبية

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

الأمن يمنع جماهير الأهلي من دخول إستاد المملكة أرينا من بوابات الزمالك (فيديو)

شاهد، مغادرة الوفود قاعة الأمم المتحدة وهتافات احتجاجية ضد نتنياهو قبل إلقاء كلمته

عقب محاولة اغتيال نصر الله، إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوى

بعد الهجوم الإسرائيلي على مقر حزب الله، نتنياهو يغادر مؤتمرا صحفيا بنيويورك بشكل مفاجئ

منوعات

المزيد

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

المياه مسألة وجودية، رسائل مصر إلى المجتمع الدولي من نيويورك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار المادي والمعنوي

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية