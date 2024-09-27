خواكين فينيكس وليدي جاجا ضيفا برنامج Good Morning America

أعلن البرنامج الصباحي الأشهر في أمريكا، Good Morning America، عن استضافة النجمين، خواكين فينيكس، وليدي جاجا، ضمن الخطة الترويجية، لفيلم Joker: Folie à Deux.

ومن المقرر أن يظهر النجمان، في حلقة غدا السبت، للحديث عن الفيلم، وتفاصيل صنعه.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم Joker Folie A Deux ، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.