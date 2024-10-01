خواكين فينيكس وليدي جاجا في العرض الخاص لفيلم Joker: Folie à Deux (فيديو)

Joker 2، أقامت شركة DC، منذ ساعات، العرض الخاص، لأحدث أفلامها، Joker Folie A Deux، المقرر عرضه رسميًّا في صالات السينما بتاريخ غدًا ٢ أكتوبر، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت النجمة ليدي جاجا، بفستان أسود، خلال حضورها العرض العالمي، فيما اختار خواكين فينيكس، الظهور ببدلة سوداء أنيقة.

Arthur and Lee, reunited on the red carpet. #JokerMovie



Only in theaters and @IMAX, October 4. Get tickets now! pic.twitter.com/rZx2aGAWhb — Joker Movie (@jokermovie) October 1, 2024

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم Joker Folie A Deux ، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

Lady Gaga is here for the girl power! pic.twitter.com/vCy1ER4y7p — Access Hollywood (@accesshollywood) October 1, 2024

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.