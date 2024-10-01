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ثقافة وفنون

خواكين فينيكس وليدي جاجا في العرض الخاص لفيلم Joker: Folie à Deux (فيديو)

خواكين فينيكس وليدي
خواكين فينيكس وليدي جاجا، فيتو

Joker 2، أقامت شركة DC، منذ ساعات، العرض الخاص، لأحدث أفلامها، Joker Folie A Deux، المقرر عرضه رسميًّا في صالات السينما بتاريخ غدًا ٢ أكتوبر، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت النجمة ليدي جاجا، بفستان أسود، خلال حضورها العرض العالمي، فيما اختار خواكين فينيكس، الظهور ببدلة سوداء أنيقة.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2،   بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

 

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر  عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

DC تطرح بوسترات جديدة لفيلم Joker Folie A Deux

ليدي جاجا توزع أكياس فشار على مشاهدي فيلم Joker 2

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