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اقتصاد

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع سعر زيت الصويا المكرر بنحو 1000 جنيه في الطن مقابل استقرار الخام والمنزوع.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار زيت الأولين بالأسواق

كما ارتفع سعر زيت الأولين نحو 1500 جنيه للطن، فيما استقر سعر زيت الذرة وعباد الشمس.

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالأتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالأتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59500 جنيه، بارتفاع 1500 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 58 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 60 ألف جنيه.
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ارتفاع الصويا وعباد الشمس، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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باستثناء الأولين، ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيت الخام بالأسواق

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