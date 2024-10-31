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إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٣١ أكتوبر و١ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية  نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 142 مليون و782 ألفًا و258 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و715 ألفًا و858 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 558 ألفًا و839 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 376 ألفًا و897 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و181 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 104 آلاف و190 خدمة، بالإضافة لتقديم 90 ألفًا و115 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفًا و414 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 83 ألفًا و631 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 229 ألفا و934 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و294 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 7 آلاف و598 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2468 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 46 ألفًا و756 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ65 ألفًا و541 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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