الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يشدد على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي المؤسسة، ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، موجهًا الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ علي جمعة عضو مجلس إدارة المؤسسة، لانضمامه حديثًا إلى مجلس الإدارة، مؤكدا أنه خير إضافة للمؤسسة العلاجية.

 

الدولة المصرية لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي، وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية، ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكيانات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفعالية، طبقًا لمعايير الجودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث البنود التنظيمية المتعلقة بالخدمات الطبية والعوائد المالية الخاصة بحالات الولادات الطبيعية والقيصرية، مؤكدًا أهمية هذا الملف، حيث تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الأدوات والمستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة، إلى ما بعد الولادة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد تحديد قيمة المستحقات المالية للأطباء في بعض التخصصات الدقيقة، إلى جانب استحداث بعض الخدمات الطبية، حيث شدد الوزير على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة، بما يتناسب مع المواطن المصري، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي في ضوء التعاقد مع الاستشاريين والكوادر الطبية المميزة، وذلك بالتزامن مع تقديم أعلى جودة في الخدمات الطبية، وأيضًا مناقشة تعديل صرف الحوافز للعاملين بالمؤسسة.

وأضاف أن الاجتماع شهد بحث البنود التنظيمية لخطة تطوير العمل بوحدات المؤسسة العلاجية، وكذلك مناقشة الشؤون التمريضية، كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على معدل الإيرادات والمصروفات لكل مستشفى تابع للمؤسسة، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي

 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إلى خطة التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتقديم الدعم والمساندة خلال فترات الأزمات، وذلك من خلال كوادر فنية مدربة على أحدث الأساليب والمناهج العالمية، متسعرضًا مؤشرات الأداء لمستشفيات المؤسسة، حيث تم استقبال 150 ألف و120 حالة في العيادات الخارجية، وإجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، و101 عملية قلب مفتوح، و3 آلاف و65 قسطرة قلب، فضلا عن إجراء 149 ألف و834 فحص معملي، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2024.

الصحة: المبادرة الرئاسية «بداية» قدمت 71.5 مليون خدمة منذ انطلاقها

الصحة العالمية: الوضع الصحي في شمال غزة كارثي

حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، والدكتور محمد الوحش عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومديري مستشفيات المؤسسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العلاج علي نفقة الدولة المستهلكات الطبية وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

الصحة: استراتيجية جديدة للصحة النفسية للطفل والمراهق في مصر

بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان

مشروبات الأعشاب الشتوية تحسن المزاج وتحافظ على الصحة.. الحلفا بر لحصوات الكلى.. البابونج مضاد للالتهاب.. اليانسون يقتل الميكروبات.. والكركديه ينظم ضغط الدم (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads