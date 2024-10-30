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أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل وفدًا من برنامج "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين بالدول الافريقية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفًدا من برنامج "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين التابع للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الافريقي (Africa CDC)،  لبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور وسام منقوله المدير الاقليمي لشمال أفريقيا المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الافريقي (Africa CDC)، والدكتور أليكس كوتينو مدير برنامج كوفي عنان لإعداد قادة الصحة في أفريقيا (Africa CDC).

 

المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)

 

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء رحب بوفد برنامج زمالة "كوفي عنان" لإعداد القادة الصحيين التابع للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) بالاتحاد الإفريقي، والذي ضم متدربين من 22 دولة افريقية وكان برنامج زيارتهم لمصر قد تضمن تفقد عددا من المنشأت الصحية بالقطاعين العام والخاص، وعقد لقاءات مع خبراء مصريين في مجال الصحة، للتدريب على منظومة العمل وإدارة القطاع الصحي في مصر.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع البرنامج، والذي سيكون مثمرًا لما تتميز به مصر من بنية قوية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الكوادر والكفاءات الطبية المتميزة، التي تخدم أكثر من 110 ملايين مواطن مصري وغير مصري في ظل التحديات والصراعات التي تمر بها المنطقة، إلى جانب ما تزخر به مصر من جامعات وأكاديميات طبية متميزة.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير تحدث عن الانجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الاخيرة والتي كان اخرها، الاعلان عن القضاء على مرض الملاريا في مصر والذي يعد أحد أخطر الأمراض الوبائية التي تواجه الدول الأفريقية، إلى جانب حصول مصر على الإشهاد الذهبي بالقضاء على فيروس سي، لتكون مصر اول دولة في العالم تحصل على هذا الإشهاد.

 

مصر حققت في الفترة الأخيرة نتائج جيدة في علاج مرضى أورام الثدي

 

واشار «عبد الغفار» إلى ان الوزير قال إن مصر حققت في الفترة الأخيرة نتائج جيدة في علاج مرضى أورام الثدي، والرئة، والبروستاتا، والقولون،، وعنق الرحم، بالاضافة إلى العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف المواطنين منذ الطفولة المبكرة وحتى سن 65 عام، إلى جانب مبادرة الصحة النفسية، مؤكدًا أن قطاع الصحة والتنمية البشرية بمصر في تقدم ملحوظ، إلى جانب السعي الدائم على المشاركة وتقديم الدعم في القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية.

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ومن جانبه، أعرب الدكتور أليكس كوتينو مدير برنامج «كوفي عنان» لإعداد قادة الصحة في أفريقيا، عن شكره للدولة المصرية وللدكتور خالد عبد الغفار على استضافته ممثلي 22 دولة أفريقية، قائلًا: إن زيارة مصر كانت حلمًا لأعضاء برنامج زمالة كوفي عنان، للاستفادة من خبراء الصحة بمصر، موكدًا حرصه على التعاون المستمر مع مصر، والاستفادة بخبرتها في تنمية قدرات ومهارات أعضاء البرنامج في مختلف مجالات القطاع الصحي، معربًا عن تطلعه لتعميم التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي بكافة الدول الأفريقية.

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