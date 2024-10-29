البنتاجون يحذر من رد إيراني جديد على إسرائيل

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء اليوم الثلاثاء، من إمكانية قيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشددة على أنه يجب الاستعداد لجميع حالات الطوارئ.

إيران تتوعد إسرائيل برد قاسي على هجوم طهران

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الاثنين: إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها السبت الماضي، وفق "رويترز".

لكن المتحدث أكد أن بلاده لا تؤمن بعسكرة الملف النووي، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لإيران لإنتاج أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تلقت إشارات على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية

وأشار عراقجي إلى أن الإجراءات اللازمة اتخذت عندما وقع الهجوم، مضيفًا أنه كان على اتصال بمسؤولين عسكريين وأنه تم "تبادل الرسائل مع عدة جهات" لم يسمها.

هجوم ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق

وشدد وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته على أن إيران لها الحق في الرد.

ونفذ جيش الاحتلال لإسرائيلي، السبت الماضي، هجومًا ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردًّا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.