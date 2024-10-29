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خارج الحدود

الحرس الثوري يتوعد بهجمات ساحقة ضد إسرائيل

الحرس الثوري الايراني،فيتو
الحرس الثوري الايراني،فيتو

توعد الحرس الثوري الإيراني بشن ضربات ساحقة على إسرائيل ردًا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له مواقع عسكرية إيرانية.

الحري الثوري يتوعد بضربات عسكرية ضد اسرائيل

وأعلن مساعد قائد  الإيراني لشؤون العمليات، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربات وصفها بـالساحقة للنظام الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وقال نقدي، في كلمة له خلال تجمع في العاصمة طهران، "سيفاجأ الصهاينة بإجراءات ومبادرات جديدة، وسيتعرضون لهزائم أكبر، وهذه هي نتاج الاختيار الصحيح للقيادة والطريق الصحيح الذي اختاره شعبا لبنان وفلسطين"، بحسب قوله.

اسرائيل تشنوهجوما عاب أهداف عسكرية ايرانية

وشنت إسرائيل هجومًا على أهداف عسكرية إيرانية فجر السبت الماضي أوقع خسائر كبيرة في المنظومة الدفاعية الإيرانية وعدد من المنشآت العسكرية للصواريخ والطائرات المسيرة.

 

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