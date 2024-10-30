الطرابيشي رئيسا للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، نتائج فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.

فاز رزق الطرابيشي بمقعد رئيس اللجنة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية بإجمالي أصوات 83 صوتا بينما حصل شوكت سعد على 43 صوت.

وقالت اللجنة إن إجمالي الحضور 130عضو في جولة الإعادة حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 126 صوت وعدد 4 أصوات باطلة.

وكان قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية عن فوز كلا من رامي ياسين بحصوله عن 101 صوت وبسمة الشحات حصلت على 93 صوت وحصل خالد الامير على 70 صوت.