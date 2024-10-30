تعرف على تشكيل يوفنتوس لمواجهة بارما بالدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل البيانكونيري ضد بارما، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وتقام مباراة يوفنتوس وبارما اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.

تشكيل يوفنتوس ضد بارما

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: كامبياسو- جاتي- دانيلو- كابال.

خط الوسط: لوكاتيلي- مكيني- تورام.

خط الهجوم: كونسيساو- فلاهوفيتش- وياه.