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خارج الحدود

البيت الأبيض: مدير CIA يزور القاهرة غدا الخميس

البيت الابيض، فيتو
البيت الابيض، فيتو

أعلن  البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن مدير سي.آي.إيه وليام بيرنز من المقرر أن يزور القاهرة غدا الخميس، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

كما أبدى البيت الأبيض انزعاجه إزاء أي تشريع إسرائيلي قد يفضي إلى إغلاق وكالة الأونروا على الأراضي الفلسطينية.
 

مدير سي.آي.إيه يزور مصر غدًا 

وذكرت تقارير أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيتوجه إلى القاهرة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” عن مصدر مطلع على المحادثات تأكيده أن بيرنز سيتوجه إلى مصر غدًا.

 وكان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد التقى في الدوحة يوم الأحد مع رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني.

 

مناقشة القضايا الرئيسية في المنطقة 

وبعد اجتماع الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الجانبين ناقشا إطارا موحدا جديدا يدمج المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضاف أن "المناقشات بين الوسطاء وحماس ستستمر في الأيام المقبلة من أجل تقييم جدوى المحادثات والجهود المستمرة لدفع الاتفاق إلى الأمام".

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