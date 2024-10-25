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خارج الحدود

البيت الأبيض يوضح الموقف الأمريكي من استهداف القوات الأوكرانية للعمق الروسي

البيت الابيض، فيتو
البيت الابيض، فيتو

أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي الموقف الأمريكي من استهداف القوات الأوكرانية للعمق الروسي بأسلحة بعيدة المدى.

البيت الأبيض يوضح الموقف الأمريكي من استهداف القوات الأوكرانية للعمق الروسي

ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة التشاور مع الحلفاء بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة احتياجات أوكرانيا في ساحة الوغى.
وأضاف: "لا يوجد تغيير في سياستنا المتمثلة في عدم شن ضربات بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية".

 التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى بقيادات دول حليفة الأسبوع الماضي خلال زيارة لألمانيا حيث واصل التفاوض بشأن تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية البعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني أم لا.

المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني

وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قراراتها بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

فيما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد الفعل المحتمل لروسيا على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

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الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الأوكرانية بوتين

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