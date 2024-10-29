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خارج الحدود

أول تعليق من إيران على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لجماعة حزب الله اللبنانية سيساهم في "تعزيز المقاومة".

 

انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لجماعة حزب الله

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله بيانا عاجلا بعد انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًّا للحزب جاء نصه كالتالي: انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملًا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملًا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية.

 

تحقيق أهداف ومبادئ حزب الله

ونعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ، على العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز.

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مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني حزب الله نعيم قاسم انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لجماعة حزب الله حسن نصر الله

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