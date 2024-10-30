الفنانة أحلام: مصطفى فهمي جزء من تاريخ مصر العظيمة

نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الفنان مصطفى فهمي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: وداعًا الفنان الكبير مصطفى فهمي تاريخ من تاريخ مصرالعظيمة.. في ذمه الله ربي يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه جنات النعيم، ادعوا له بالرحمه والمغفرة.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ وخضع إلى جراحة عاجلة فى إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بإحدى المستشفيات بالقاهرة.