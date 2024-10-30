الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنانة أحلام: مصطفى فهمي جزء من تاريخ مصر العظيمة

مصطفى فهمي، فيتو
مصطفى فهمي، فيتو

نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الفنان مصطفى فهمي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: وداعًا الفنان الكبير مصطفى فهمي تاريخ من تاريخ مصرالعظيمة.. في ذمه الله ربي يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه جنات النعيم، ادعوا له بالرحمه والمغفرة.

وفاة الفنان مصطفى فهمي

 

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان مصطفى فهمي عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

 

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ وخضع إلى جراحة عاجلة فى إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

مصطفي فهمي الفنان مصطفي فهمي وفاة مصطفي فهمي جنازة مصطفي فهمي

مواد متعلقة

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

الأكثر قراءة

إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس تحرير البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة طبيب التجمع المتهم بالتعدي جنسيا على بناته

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

كأس الرابطة الإنجليزية، ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية

اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

منوعات

المزيد

98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads