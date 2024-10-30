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ثقافة وفنون

هنادي مهنا لـ"فيتو": فخورة بعرض"الفستان الأبيض" في الجونة وأتمنى أن يعجب الجمهور (فيديو)

الفنانة هنادي مهنا،
الفنانة هنادي مهنا، فيتو

عبرت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها بوجودها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وحضورها عرض فيلم "الفستان الأبيض" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للمهرجان هذا العام. 

 

هنادي مهنا 

ووجهت هنادي مهنا عبر "فيتو" رسالة دعم لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والمشارك في الفيلم قائلة: "بقولك مبروك وربنا يوفقك وبقول لكل الناس اللي في الفيلم ربنا يوفقكم ومعاكم… وإن شاء الله الفيلم يطلع حلو أوي ويعجب الناس".

وعن عرض الفيلم في مسابقة يشارك بها العديد من الأعمال السينمائية القوية تابعت هنادي مهنا: "لدي شعور بالفخر ومبسوطة أوي وكمان عشان أول فيلم أحضره في مهرجان الجونة السنة دي وبالذات ان فيه أحمد يعني انبساط زيادة". 

وتابعت عن تأثير مهرجان الجونة على صناعة السينما: "أي مهرجان بيقام ويكون فيه هذه الفعاليات بيكون مؤثر بشكل كبير على صناعة السينما.. السينما مهمة جدا في العموم وبالفعل السينما للإنسانية". 

 

فيلم الفستان الأبيض 

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

فريق عمل “الفستان الأبيض” يصلون العرض الخاص للفيلم بمهرجان الجونة (فيديو وصور)

أبرزهم آسر ياسين ومحمد فراج،النجوم الشباب يحضرون"الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة (صور)

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هنادى مهنا فيلم الفستان الأبيض مهرجان الجونة السينمائي الجونة أحمد خالد صالح

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