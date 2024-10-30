تصديري العقارات: المخاوف من الاستثمارات الخارجية بالسوق غير مبررة

أكد المهندس هشام شكري، ورئيس المجلس التصديري للعقار، أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية تساهم في تعزيز جودة السوق وتحفيز الابتكار. وأوضح أن المنافسة لا تثير مخاوفه، بل تعتبر عاملًا محوريًا في تطوير المشاريع، حيث تدفع جميع المطورين إلى تقديم أفضل ما لديهم.

وأشار شكري إلى أن تطور المنافسة يمثل فرصة بدلًا من تهديد، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بالاستثمارات الخارجية وتأثيرها على الشركات المصرية، مثل صفقة رأس الحكمة، هي مخاوف غير مبررة. فالعكس هو الصحيح؛ إذ إن هذه الاستثمارات تحفز جميع الشركات على تحسين أدائها والابتكار في مشاريعها، مما يعود بالفائدة على السوق العقاري المصري ككل. وأكد أن هذه الديناميكية تسهم في خلق بيئة تنافسية صحية تدفع القطاع نحو مزيد من النجاح والنمو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية