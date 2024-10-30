معايير صارمة لمراقبة جودة التنفيذ والخامات بمشروعات "سكن كل المصريين"

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن وضع معايير صارمة لمراقبة جودة التنفيذ والخامات المستخدمة في مشروعات الإسكان بالمدينة.

وقد تم تشكيل لجان متخصصة لاعتماد العينات وضبط الجودة لضمان مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة.

وفي سياق متصل، نفذ الجهاز حملة تفتيش مفاجئة اليوم تحت اشراف المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، استهدفت محطات الخرسانة ومصانع الطوب، وشارك في الحملة إدارات الأمن والتنمية والإسكان، إضافةً إلى أعضاء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومركز الدراسات والاستشارات بهندسة شبرا، ومركز بحوث واستشارات التنمية بجامعة الفيوم.

وقد تم خلال الحملة فحص جودة الخامات المستخدمة وأخذ عينات للاختبار في مراكز بحثية معتمدة، كما أُوقفت بعض المحطات لمخالفتها المواصفات الفنية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأعقب الحملة اجتماع موسع برئاسة المهندس محمود مراد مع ممثلي شركات إنتاج الخرسانة المسلحة، تم خلاله التشديد على الالتزام بمستويات جودة عالية واستخدام أفضل الخامات.

كما حذر نائب رئيس الجهاز من إهمال بعض سيارات نقل المواد وسيارات الخلط الخرساني التي تؤدي إلى تلف الطرق وتشويه المظهر الحضاري بسبب القاء المخلفات أو تسريب الخرسانة بالطرق العامة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى مصادرة المعدات وتطبيق غرامات مالية.

وفي ذات السياق قام مسئولو الإسكان بتفقد مواقع المرحلة الخامسة من مشروعات "سكن كل المصريين"، حيث تم متابعة أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام.

وشدد المهندس محمد عبد المقصود ئيس الجهاز على استمرار الحملات المكثفة وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل جودة بالمشروعات القومية بالمدينة.