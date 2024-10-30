رفع 400 طن من المخلفات بشواع مدينة جمصة في الدقهلية

ترأس الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية حملة لمتابعة الحمله المكبره للنظافه بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصه لتحسين الصوره البصريه للمواطنين.

و أسفرت الحمله اليوم عن رفع 400 طن من المخلفات البلديه والصلبه.

اصطفاف المعدات المشاركة في الحملة

حيث تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الحمله المكبره للنظافه بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصه لتحسين الصوره البصريه للمواطنين، وتفقد اصطفاف المعدات المشاركه في الحمله قبل انطلاقها ومحطات رفع 15 مايو.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة جمصه.



واوضح " العدل " بأن الحمله اليوم أسفرت عن رفع 400 طن من المخلفات البلديه والصلبه عباره عن ( قمامه - نواتج هدم - أتربه).



إطلاق حملة مكبره دائمة بمدينة جمصه

وأشار " نائب المحافظ " إلي أنه تم إطلاق حملة مكبره دائمة بمدينة جمصه لرفع تراكمات المخلفات بكافة أنواعها وعودة المظهر الجمالي والحضاري لها في إطار خطة التطوير التي تم إعدادها لمدينة جمصه.

خطة متكاملة تستهدف تنفيذ العديد من الحملات المكبره



وقال "العدل " وضعنا خطة متكاملة تستهدف تنفيذ العديد من الحملات المكبره بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرفع المخلفات البلديه والصلبه بالشوارع الداخليه والطرق السريعه.

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