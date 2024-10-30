الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

عاملة نظافة لقاضي الأسرة: زوجي هجرني وأصبحت مهددة بالطرد أنا وأولادي

عاملة نظافة ترفع
عاملة نظافة ترفع دعوي حبس وطلاق ضد زوجها،فيتو

رفعت  عاملة نظافة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها، وتخليه عن مسئوليتهم، لتتراكم عليها الديون لتوفير مصروفاتهم المدرسية 

وقالت  لـ قاضي الأسرة، إنها اضطرت  للاستدانة من بعض الأقارب لتوفير كافة احتياجاتهم المدرسية بعد تهرب زوجها من دفعها، علي الرغم من تسيير حالته المادية حيث يعمل فني تركيب إعلانات.

وأضافت:" زوجي  امتنع  عن سداد نفقات أولاده من مأكل وملبس ومصروفات تعليمية، وهجرني انا وأولاده وأمتنع عن سداد أجرة المسكن، حتي أصبحت مهددة بالطرد أنا وأولادي في الشارع لعدم قدرتي على دفع الإيجار المستحقة للشقة".

وتابعت: “ بعد رحلة بحث توصلت من خلال مكان عمله بإحدي شركات تركيب الإعلانات أنه يقيم بشرم الشيخ لإنهاء عمل خاص بالشركة في تركيب لافتات إعلانية وتوجهت له وعاتبته فقام بالتعدي علي بالضرب أمام العمال  مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات عنفه ضدي”.

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عاملة نظافة دعوي طلاق للضرر و حبس ضد زوجها محكمة الأسرة

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