وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لـ ماراثون زايد الخيري، لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من الماراثون.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة لـ ماراثون زايد، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبرالذى تنفذه مصر بالتعاون مع الإمارات كل عام.

وأكد أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، ويعد مثالًا واضحًا للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.



وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مديري الإدارات الفرعية بالمتابعة الدورية لمراكز الشباب والأندية، مشددا على ضرورة تواجد مديري الإدارات داخل مراكز الشباب ومتابعة التفاصيل الإدارية والفنية.

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بذهبية أفريقيا لليد

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي، بالفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لـ كرة اليد، بعد فوزه على فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزه علي فريق المنتدى المغربي.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، تأتي ثماره تباعًا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب على كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلي دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.



الأهلي بطل إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد الفوز على فلاورز البنيني

وتوج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.