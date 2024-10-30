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جامعة القناة تطلق برنامجا تدريبيًا حول علم الأشعة في الجراحات البيطرية (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

 نظمت كلية الطب البيطرى بـ جامعة قناة السويس، فعاليات الدورة التدريبية حول "علم الأشعة في الجراحات البيطرية" بكلية الطب البيطري، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم العملية التعليمية والتدريبية في المجال البيطري.  

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المشرفون على فعاليات البرنامج 

 وجاء ذلك بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي من الدكتورة داليا منصور، عميدة الكلية، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم الفعاليات الدكتور محمد شقيدف، رئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة، بالتعاون مع الدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق، نائب مدير الوحدة، والدكتورة هبة الله عبد المنعم، مدير وحدة متابعة الخريجين. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

كما أقيمت الدورة التدريبية  بتنظيم من وحدة خدمة المجتمع ووحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع قسم الجراحة والتخدير والأشعة.  

مقدم المحاضرات خلال الدورة 

وقدّم الدكتور إبراهيم حسين، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة، محاضرة حول علم الأشعة في الجراحات البيطرية، تطرق فيها إلى التطبيقات الحديثة للأشعة التشخيصية ودورها في الطب البيطري.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أهمية الاشاعة في تحسين دقة التشخيص 

وأوضح الدكتور إبراهيم حسين أهمية الأشعة في تحسين دقة التشخيص البيطري، وما توفره من قدرات في رؤية وتقييم الأعضاء الداخلية للحيوانات بما يساهم في اتخاذ قرارات علاجية فعالة. 

تدريبات عملية حول كيفية استخدام جهاز الأشعة 

وشملت الدورة تدريبات عملية حول كيفية استخدام أجهزة أشعة إكس وتكوين الصور الشعاعية، وشرح آليات قراءة أفلام الأشعة. 

كما تم استعراض أنواع الصبغات المستخدمة في التصوير بالأشعة، وتوضيح كيفية اختيار الصبغة الملائمة لكل حالة، مما ساعد المشاركين في التعرف على التطبيقات العملية للأشعة التشخيصية.  

وشارك في التدريبات العملية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الجراحة والتخدير والأشعة، حيث نقلوا للطلاب خبراتهم العلمية والعملية.

شهدت الدورة إقبالًا كبيرًا من طلاب كلية الطب البيطري الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمحاور التي تمت مناقشتها، وأشادوا بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الذي قدمته الكلية. 

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها قسم الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري، والتي تشمل موضوعات متخصصة أخرى، منها استخدام الموجات فوق الصوتية في الجراحات البيطرية، وجراحة الأنسجة في الحيوانات الأليفة، وجراحة العظام في الحيوانات الأليفة. وتهدف هذه الدورات إلى مواكبة التطورات الحديثة في العلوم البيطرية، وتعزيز القدرة العلمية والعملية للطلاب بما يساهم في تحقيق رؤيتهم المستقبلية كأطباء بيطريين متخصصين.

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