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رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتابع أعمال النظافة

رئيس مركزالزقازيق
رئيس مركزالزقازيق بالشرقيةيتابع اعمال النظافة العامة-فيتو

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمتابعة كافة الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيدًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

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الطرق المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق 

وتابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أعمال النظافة بكل المحاور بمدينة الزقازيق وبأداء رجال تحسين البيئة بمركز ومدينة الزقازيق وبمتابعة رجال الأجهزة التنفيذية من إدارة المخلفات الصلبة والبلدية أحمد خيري مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية.

محور مستشفى الصدر ودوران المصطبة 

أشار أبو الفتوح إلى جميع أعمال النظافة الشاملة من رفع للقمامة والمخلفات من محور مستشفى الصدر ودوران المصطبة وامتداد الطريق إلى العصلوجي، وكذا امتداد شارع الزراعة،  التجنيد، الصالة المغطاة حتى ميدان الزراعة ودوران الشوبك وكذلك تم ري الأشجار والحدائق  بطريق الشوبك أبو حماد وبكوبري عبد العزيز تمت أعمال النظافة العامة.

مخلفات الري والأشجار

كما تم رفع المخلفات وري الحدائق والأشجار، وكذلك تم شفط الأتربة بسيارة المكنسة الهوائية بامتداد محور شيبة والنكارية حتى ميدان لفظ الجلالة ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون تمت أعمال النظافة وأيضا بمحيط  الجامعة ــ وكوبري الجامعة  ـــ وكوبري شرويدة. 

طريق هرية رزنة 

وتابع رئيس المدينة اعمال النظافة ورفع المخلفات من امتداد الطريق إلى قرية الغار  وبطريق هرية رزنة ,, كما تمت اعمال النظافة العامة الي محيط الوحدة المحلية الزنكلون, وذلك للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

رفع القمامة وري الأشجار

تمت أعمال رفع القمامة والمخلفات وري الأشجار والحدائق من على امتداد ومحيط  شارع موقف المنصورة ومسجد القدس وشارع الغشام  وطلبة عويضة والرملية وحى المستشارين.

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ضرورة رفع المخلفات والإشغالات

وشدد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق على ضرورة رفع كافة المخلفات والإشغالات من على جانبي الطرق العامة المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

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