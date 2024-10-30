عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

يصادف عيد الهالوين يوم 31 من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يوافق غدًا الخميس، حيث تحتفل أغلب الدول بعيد الهالوين بطرق مختلفة.

أصل الاحتفال بعيد الهالوين

ويعود أصل الاحتفال بعيد الهالوين الي الزمن القديم عندما كانت الشعوب السلتية (أحد الشعوب الهندية الأوروبية) تحتفل به، وكان يقام هذا الاحتفال كل عام في المملكة المتحدة وإيرلندا وشمال غرب فرنسا.

وعلى الرغم من عدد المعلومات المحدود حول هذه القبائل، إلا أنه وفقًا للعلماء، فإن هذا المهرجان هو بمثابة بداية العام الجديد لهذه الشعوب.

ومن الحقائق المرعبة حول عيد الهالوين قديمًا هي أنه خلال مهرجان سامهاين كانت هناك مجموعة من الطقوس الغريبة والأفعال التي تسمح للأرواح بالتفاعل مع الأحياء، حيث كان الناس يشعلون النيران على حواف الحقول لمكافحة الظلام، وعلى الرغم من أن هذه العادة لم تعد موجودة الآن، إلا أنها استمرت لفترة زمنية جيدة أي حتى العصور الوسطى.

فوبيا عيد الهالوين وعلاقة القطط السوداء بالسحرة



كان البعض يعاني من الخوف الشديد من قدوم عيد الهالوين، فعلى عكس هذه الأيام التي قد يبدو فيها الهالوين ممتعًا كان يعتقد أن هذا المهرجان مخصص للموتى حيث تفتح أبواب الجحيم للسماح للأرواح الغاضبة بالتجول في الأرجاء.

من الرموز الشائعة لعيد الهالوين هي القطط السوداء والعناكب والخفافيش، جميع هذه الرموز ترتبط ارتباطًا تاريخيًا بالويكانيين، في العصور الوسطى كان يعتقد أن هذه الحيوانات هي رفيقة السحرة، وترتبط بشكل وثيق بالحظ السيء

علاقة الحلوى بالمومياء والقرع بالهالوين



كما بدأت ظاهرة تبادل الحلوى في عيد الهالوين إلى بعض مناطق المملكة المتحدة وإيرلندا، حيث كان الفقراء يتنقلون من منزل إلى آخر لتبادل الأغاني مقابل كأس من الكحول أو المشروب الساخن.

ومن ثم جاءت قصة أخرى تشير إلى وجود علاقة ما بين المومياء والحلوى، حيث كان أصحاب هذا العيد يتنكرون بملابس غريبة، ويطرقون كافة الأبواب.

قد لا تكون هذه الحقيقة مرعبة، إلا أنه لا بد لك من معرفتها، بلغ وزن أكبر قرع في العالم 1247 كيلوغرامًا، وقد سُجل هذا الرقم القياسي الجديد في عام 2023 في بطولة العالم الخمسين لوزن القرع في هاف مون باي، كاليفورنيا.

رؤية السحرة في الهالوين



وفقًا للأساطير القديمة، فإن ارتداء الملابس من الداخل إلى الخارج والمشي بطريقة معاكسة سيضمن لك رؤية السحرة في منتصف الليل.

موطن أكبر موكب هالوين في العالم



تعد أمريكا وتحديدًا نيويورك الموطن الأصلي لأضخم مواكب الهالوين في العالم، حيث كان يشارك في هذا الموكب ما لا يقل عن 50 ألف شخص. في البداية كان هذا الموكب بسيطًا للدمى؛ ومن ثم انتقلت لتصبح أحد المواكب الكبيرة للأشخاص.