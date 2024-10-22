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المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

المكسيك، فيتو
المكسيك، فيتو

أمهلت الحكومة في المكسيك المدارس في البلاد ستة أشهر لتطبيق قرار حظر الوجبات السريعة أو مواجهة غرامات باهظة، وفق ما قال مسؤولون حكوميون.

اسوأ مشكلة سمنة بين الأطفال في العالم

يأتي ذلك بحسب المسؤولين في الوقت الذي تواجه فيه السلطات ما وصفته بأسوأ مشكلة سمنة بين الأطفال في العالم، وفق صحيفة "الجارديان البريطانية".

وتستهدف القواعد الجديدة المنتجات التي أصبحت من المواد الغذائية الأساسية لجيلين أو ثلاثة أجيال من أطفال المدارس المكسيكية: مشروبات الفاكهة السكرية، ورقائق البطاطس، وقشور لحم الخنزير الاصطناعية، والفول السوداني المالح المغلف بفول الصويا مع الفلفل الحار.

و يواجه مديرو المدارس الذين ينتهكون الأمر غرامات تعادل ما بين 545 و5450 دولارًا، وقد يتضاعف هذا المبلغ في حالة المخالفة الثانية. وقد يعادل هذا المبلغ ما يقرب من أجر عام كامل بالنسبة للبعض.

أطفال المكسيك الأكثر استهلاكًا للوجبات السريعة في أمريكا اللاتينية

ويعتبر أطفال المكسيك الأكثر استهلاكًا للوجبات السريعة في أمريكا اللاتينية، وكثير منهم يحصلون على 40% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولون منها، وفقًا لليونيسيف، التي وصفت السمنة لدى الأطفال هناك بأنها حالة طوارئ.

وتقول السلطات إن نحو ثلث أطفال المكسيك يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

 

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