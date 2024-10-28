الإثنين 28 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بمناسبة الهالوين، تنكر سيلينا جوميز وبيني بلانكو بشخصيات أليس في بلاد العجائب (صور)

سيلينا جوميز وحبيبها،
سيلينا جوميز وحبيبها، فيتو

سيلينا جوميز، اختارت النجمة سيلينا جوميز وحبيبها بيني بلانكو، التنكر في زي شخصيات، القصة الشهيرة أليس في بلاد العجائب، بمناسبة عيد الهالوين.

وظهرت سيلينا بفستان سماوي ومكياج شخصية آليس، فيما اختار بيني ارتداء ملابس شخصية الماد الشهيرة.

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بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

سيلينا جوميز تحسم فكرة عودتها للغناء

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