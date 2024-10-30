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مستشفيات الإسكندرية تستقبل مصابي الحادث الدولى

حادث الطريق الدولى
حادث الطريق الدولى

استقبلت  مستشفيات بمحافظة الإسكندرية، مصابي حادث إنقلاب أتوبيس نقل عام واصطدامه بعامود إنارة على الطريق الساحلي الدولي بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، والذي تسبب 39 راكبا.

 

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وتم تم نقل  14 مصابا لمستشفى جمال حمادة، و10 مصابين لمستشفى العامرية، و5 مصابين لمستشفى الجمهورية، و4 مصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري، و4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، و2 مصابين لمستشفى خاص بينهم مصابا في حالة حرجة، وتراوحت الاصابات بين كدمات وجروح وكسور.

كان قد شهد محور أبو زكري بالطريق الدولي بالإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس نقل مما تسبب في اصابه 39 شخصا، وتم نقل المصابين الي المستشفي وتحرر المحضر الازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بقوع حادث تصادم أتوبيس نقل بجزيرة منتصف الطريق، مما تسبب في تحطم واجهته وأجزاء منه، مما تسبب في اصابه 39 شخصا من مستقليه بجروح وكدمات.

علي الفور انتقل ضباط الشرطة الي مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الواقعة، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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الاسكندرية حادث أتوبيس نقل عام

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