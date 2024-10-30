السفير التركي بالقاهرة: السلام الدائم يبدأ بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

نظمت السفارة التركية بالقاهرة حفلا بمناسبة الذكرى الـ 101 لتأسيس الجمهورية التركية.

وقال سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن في كلمته خلال الحفل، إن تركيا في الذكرى الـ 101 للتأسيس وفي ظل ‏الإرادة الحازمة والصلبة للرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت الأن بالأرقام ‏من بين الدول العشر الرائدة في العالم في الصناعة والتكنولوجيا والثقافة والصحة والرياضة والدفاع.‏

وأضاف موطلو شن: إنه بينما تكافح تركيا مع كافة التحديات الإقليمية والعالمية، فإنها ستواصل تبني مبدأ ‏‏"السلام في الداخل، السلام في العالم" الذي حدده أتاتورك العظيم.

السلام الدائم يبدأ مع انتهاء الاحتلال في فلسطين

وأشار السفير شن إلى أن الأمن الإقليمي الدائم ‏والسلام والاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا مع انتهاء الاحتلال في فلسطين وإنهاء الظلم التاريخي.

‏‎وتساءل: "كم عدد الفلسطينيين ‏الذين يجب أن يموتوا لوضع حد لهذه المأساة؟ 100 ألف؟ 500 ألف؟ 2 مليون؟ لقد تم تدمير جميع أجزاء غزة تقريبًا، ‏والآن أصبح من المتوقع أن يموت أو يُقتل جميع السكان؟.



وأكد السفير صالح موطلو شن: "إن عالم أكثر عدلًا ممكن الوصول اليه من خلال حل القضية الفلسطينية"، مشيرا ل‏رغبة المنطقة بأكملها والمجتمع الدولي في أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن والازدهار تحت ‏مظلة الدولتين.

وشارك الحفل خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والسفير وائل حامد مساعدا وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والأمير محمد علي وزوجته الاميرة نوال ‏ ووممثل قداسة البابا تواضروس الثاني ‏‎ ‎بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‏، والمستثمر التركي في مصر محمد الشراباتي وعدد من رجال المستثمرين ورجال الاعمال الاتراك، إضافة الى عدد كبير من الدبلوماسيين ومجموعة كبيره من السفراء مثل سفير فلسطين والاتحاد الأوروبي، أذربيجان، ‏السويد، المجر، روسيا، المانيا، سنغافورة، جورجيا، كندا، البحرين، فنزويلا، فنلندا، رومانيا، بنجلاديش وجامعة الدول ‏العربية. ‏

وبدوره ادلي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمة خلال الحفل أثني فيها على جهود السفير ‏صالح موطلو شن قائلا "لقد كانت جهودكم الدؤوبة لتعزيز الروابط بين بلدينا لا تقدر بثمن، ومن خلال هذا التفاني تمكنت ‏مصر وتركيا من تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي نعتز بها اليوم" ‏

وتطرق نائب رئيس الوزراء في كلمته إلى التطورات في غزة، قائلًا: "عندما تصاعدت الكارثة الإنسانية التي لا يمكن ‏تصورها في غزة في أكتوبر 2023، اجتمعت مصر وتركيا معًا لجلب الأمل والإغاثة لمن هم في أمس الحاجة إليها". ‏‎

التعاون بين مصر وتركيا سيكون مجرد بداية لعصر جديد



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة إن هذا التعاون بين مصر وتركيا سيكون مجرد بداية لعصر جديد في علاقاتنا ‏الثنائية الأوسع. ‏‎

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللقاءات المثمرة مع وزارة الصحة التركية، بما في ذلك حواره مع ‏الدكتور فخر الدين كوجا وزير الصحة إلى إطلاق مبادرات جديدة مثيرة بين بلدينا".