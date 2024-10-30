محافظ الشرقيةيستمع لشرح منظومةالمتغيرات المكانيةوأملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

حضور الاجتماع بالمجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين،

رؤساء المراكز والمدن والاحياء

والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور،ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

مديرة المتغيرات المكانية

وقدمت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية شرحا لموقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 47478 منهم 126998 متغير ولاية المحافظة

هيئة المجتمعات العمرانية

و17770 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 17098 العاشر من رمضان و672 الصالحية الجديدة، فضلًا عن وجود 2710 متغيرًا خارج المحافظة وتم الرد على 141986 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.3%، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

امير عيد المشرفة على المراكز التكنولوجية

وتطرق الإجتماع إلى عرض المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023

موقف تراخيص المحال التجارية

وكذلك عرض موقف تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1107744 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 849562 طلب وجاري إنهاء 250965 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.44 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

موقف الادارة العامة لاملاك الدولة

كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 12911 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 223 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

موقف الموجة 24 لازالة التعديات بالبناء

تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي انطلقت يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، وتم خلالها إزالة 202 مخالفة، منهم 116 حالة تعدي بمساحة 11 ألف و167 متر مباني و86 حالة تعدي بمساحة 158 فدان و18 قيراط و7 أسهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

ادارة الاعلانات خلال شهر اكتوبر

وتحدثت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات عن موقف الإعلانات خلال شهر أكتوبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 36169 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 728 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

هانى السيد مدير الشؤون القانونية

كما استعرض هاني السيد مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة عدد من الموضوعات الواردة بلجنتي المسميات 9 و10 لسنة 2024 ليتم عرضها علي المجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للصالح العام وطبقا للقانون.

مدير ادارة الموازنة بالديوان العام

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل،

تفعيل دور اقسام الايرادات بالمراكز والمدن

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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