الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

إجتماع المجلس التنفيذي
إجتماع المجلس التنفيذي

 ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة  الشرقية لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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 وجاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة،  والمستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة،والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور،ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالاضافة الى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

 

التهنئة لأحمد سامى خاطر على منصبة الجديد

وبدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة أحمد سامي خاطر بمناسبة توليه منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي بجانب عمله مدير عام فرع ثقافة الشرقية وكذلك الترحيب  محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد لإنضمامه لعضوية المجلس التنفيذي للمحافظة متمنيًا لهما التوفيق والسداد في مهام عملهما الجديد.

 

على عبدالرؤوف وكيل وزارة التعليم السابق 

 كما حرص محافظ الشرقية على تقديم الشكر للمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم السابق وذلك تقديرًا لما قدمه خلال فترة عمله بالمحافظة من أداء متميز وجهد ملموس للإرتقاء بمنظومة التعليم العام والفني داخل مدارس المحافظة.

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العمل بروح الفريق والبعدعن التفكير النمطى 

وأكد محافظ الشرقية أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء افضل قائلًا" كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك".

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محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى منافشة عدد من الملفات الموضوعات الهامة تعود بالنفع والفائدة على المواطنين المجلس التنفيذي محافظة الشرقية

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