حبس 3 أشخاص بتهمة اختطاف عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريا

قررت النيابة العامة، حبس أسرة من 3 أفراد لارتكاب واقعة اختطاف عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل ونجله وربة منزل) لقيامهم باستدراجه لمحل إقامة أحدهم، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول كرهًا عنه وتصويره عاريًّا بمقاطع فيديو "باستخدام هاتف أحدهم" بدافع ابتزازه للتحصل منه على مبلغ مالي.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - إيصالات الأمانة "ممهورة ببصمة المجني عليه"- الهاتف المحمول المستخدم فـي تصوير المجني عليه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.