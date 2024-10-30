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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية 30-10-2024

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024.10.30 داخل الأسواق المحلية ووفقا لاخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهات.

 

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30200 جنيهًا.

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