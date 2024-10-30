لأول مرة.. الطلب على الذهب يرتفع لـ 100 مليار دولار عالميًا.. أسعار المعدن الأصفر تسجل أرقامًا قياسية في الأسواق 

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنحو 5% في الربع الثالث من العام الجاري، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا خلال هذه الفترة من العام، حيث فاق استهلاك المعدن النفيس 100 مليار دولار للمرة الأولى.

زيادة في حجم استهلاك الذهب وصلت لـ 1313 طنًا

وأوضح المجلس أن زيادة في حجم الاستهلاك وصلت لـ 1313 طنًا، مدعومة بمشتريات الغرب، بما في ذلك زيادة في عدد الأفراد الأثرياء ساعدت على تعويض تراجع الإقبال في آسيا.

كما صعدت مشتريات المستثمرين في الصناديق المتداولة بالبورصة المدعومة بالذهب خلال الربع الأخير من 2024 بعد فترة طويلة من تخارج الاستثمارات منها.

أسعار الذهب تسجل أرقامًا قياسية في الأسواق

وصعدت أسعار الذهب خلال العام الحالي بأكثر من الثلث، وسجلت أرقامًا قياسية متتالية، معتمدة على مشتريات قوية من البنوك المركزية، وزيادة طلب المستثمرين الأثرياء، كما ساهم تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في تحقيق الارتفاعات الأخيرة.

تحول الطلب العالمي على الذهب

ومن جهته قال جون ريد، كبير محللي السوق في مجلس الذهب العالمي وفقًا للشرق بلومبرج: «تحولت بوصلة الطلب هذا العام من تكثيف المشتريات في السوق خارج البورصة (OTC) داخل الأسواق الناشئة والأثرياء الموجودين فيها، إلى مشتريات أكبر بكثير من قبل الغرب»، وتجري المعاملات خارج البورصة عادة من خلال الوسطاء أو بين المشترين والبائعين مباشرة.

تأثير اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية على سعر الذهب

وسجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا مسجلًا مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم الأربعاء مدعوما بتزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل عدم اليقين المتزايد مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

أونصة الذهب تسجل مستوى تاريخي جديد

كما ارتفع سعر أونصة الذهب «أوقية» مسجلة مستوى تاريخي جديد اليوم عند 2789 دولارا للأونصة بعد أن اخترق خط المقاومة الصاعد طويل الأجل؛ إذ تستهدف الآن المستوى 2800 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وعن سوق الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024؛ ارتفع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي ليستمر في الصعود؛ مدعومًا بالزخم الإيجابي القوي مع تسجيل سعر أونصة الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال مستهل تعاملات اليوم 3775 جنيهًا للجرام.

انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي انخفاض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر خلال الربع الثالث من العام بنسبة 17%، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا 10.4 طن، بينما كانت المشتريات في الربع الثاني من عام 2024 عند 14.4 طن ذهب.

انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية خلال الثلاث أشهر

وأظهر التقرير انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية خلال الـ 3 أشهر من يوليو إلى سبتمبر 2024 إلى 5.1 طن من الذهب مقارنة بـ 6.3 طن خلال الربع الثاني.

انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية

كما انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 5.3 طن في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام عند 7.6 طن.