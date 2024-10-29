أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-10-2024 (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29960 جنيهًا.