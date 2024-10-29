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خارج الحدود

العد التنازلي بدأ، منشور جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي يمهد لاغتيال الشيخ نعيم قاسم

نعيم قاسم، فيتو
نعيم قاسم، فيتو

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، ملمحا إلى أن تعيينه في منصبه لن يدوم طويلا، ما يعنى اغتياله على غرار سلفه حسن نصر الله.

تغريدة جديدة لـ جالانت حول اغتيال الشيخ نعيم قاسم

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس صورة للشيخ نعيم قاسم، أرفقها بعبارة "تعيين مؤقت، لن يدوم طويلًا". وفي منشور منفصل كتب جالانت باللغة العبرية "العد التنازلي بدأ"، وفق قوله.

وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال الشهرين الماضيين اغتيال العشرات من القادة السياسيين والعسكريين الكبار في حزب الله، وتزعم أنها "قضت" على غالبية قادة الحزب اللبناني.

وأعلن حزب الله الثلاثاء انتخاب نعيم قاسم خلفًا لحسن نصرالله الذي اغتيل الشهر المنصرم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

نتنياهو يبحث مع الأجهزة العسكرية وقف الحرب فى لبنان

وعلى صعيد المعارك على الجبهة الشمالية، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكى، عن مصدرين قولهما: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث محادثات بشأن حل دبلوماسي للحرب في لبنان، بحسب ما كت مراسل الصحيفة على منصة "إكس".

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وزير الامن الاسرائيلي حزب الله يوآف غالانت حزب الله اللبناني نعيم قاسم

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