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محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القرنة

محافظ الأقصر يعتمد
محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القرنة

اعتمد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القرنه عقب تحديثه تمهيدًا لإرسال لوحة تحديث المخطط إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، فى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

المخطط العمراني للقرنة

وأكد محافظ الأقصر خلال اعتماده للمخطط الاستراتيجي لمدينة القرنه أن المخططات الاستراتيجية للمدن تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العمراني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي علي أراضي أملاك الدولة، مشيدا بتعاون الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقيادة الدكتورة مها فهيم مع محافظة الأقصر.

كما أشار "عماره" إلي أهمية المخطط الاستراتيجي لمدينة القرنة المحدث حيث انه تضمن منطقة سياحية واعدة ذات موقع جغرافي متميز تعد إضافة ملموسة للطاقة الإستيعابية للنشاط  السياحي بالمدينة،  جاء ذلك بحضور  مصطفي جبريل والمهندس عبدالمسيح نبيل مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

 

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