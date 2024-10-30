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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل بعض أهالي مركز القرنة لبحث طلباتهم (صور)

محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل بعض أهالي مركز القرنة لبحث طلباتهم

 استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عددا من أهالى مركز ومدينة القرنة لبحث عدد من مشكلاتهم وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون ويستهدف التيسير على المواطنين وحصولهم على الخدمات اللائقة لتوفير حياة كريمة لهم.

 

مطالب أهالي الأقصر 

 وناقش أهالى مدينة القرنة مشكلة توقف أعمال المشروعات الخاصة بتوصيل خدمات الصرف الصحي بعدد من قرى ونجوع مركز ومدينة القرنة، حيث أوضح محافظ الأقصر أنه جارى العمل على تضمين أعمال المشروعات المتعطلة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية تباعًا لضمان إنهائها فى أقرب وقت ممكن لدخولها فى الخدمة.


كما طالب أهالى مدينة القرنة بتنفيذ أعمال تغطية لترعة "جودة" وفتح نهاية ترعة "ضوة" الأمر الذى  سيسهم فى فتح محور مرورى جديد بالمنطقة لتسهيل حركة السير للسيارات والمارة، وأيضًا أشار الأهالى لوجود بعض التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض المدلى، حيث وجه " عمارة" بالتنسيق ما بين مديرية الزراعة ورئيس مركز ومدينة القرنة لتقصى حقيقة الأمر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وإزالة التعدى أن وجد على الفور.


وأختتم أهالى مدينة القرنة لقائهم مع محافظ الأقصر بتقديم طلبات بشأن تخصيص موقع جديد لمقر الجمعية التعاونية الزراعية نظرًا لبعد المقر الحالى، وتخصيص قطعة أرض كمدافن للأهالى، وأخيرًا طالب أهالى القرنة بتنفيذ عدد من المطبات فى الطريق من مستشفى القرنة المركزى حتى محور اللواء سمير فرج لمنع وقوع حوادث بهذا الطريق.


 أكد محافظ الأقصر على أنه سيتم بحث ودراسة كافة الشكاوى والطلبات المقدمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة التى من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين.

 

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