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خارج الحدود

وزير خارجية النيجر: مصر أكبر قوة عسكرية ونسعى لزيادة التعاون معها

وزير خارجية النيجر،
وزير خارجية النيجر، فيتو

قال بكارى ياو سانجارى، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية النيجر: إن مصر الشقيقة الكبرى ونسعى إلى زيادة التعاون معها، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى المساعدة اللوجستية لمواجهة تحديات الإرهاب.

العلاقات بين مصر والنيجر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التبادل التجارى بين مصر والنيجر

أضاف أنه ناقش التعاون فى المجال الطبي والزراعي والتبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا أن مصر أكبر قوة عسكرية ولديها الإمكانات والقدرات والخبرات لمساعدتنا على مكافحة الإرهاب.

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