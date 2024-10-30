الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بدر عبد العاطى: منطقة الساحل الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن منطقة الساحل الأفريقي تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

 

حرص مصر على توطيد التعاون مع النيجر

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بكارى ياو سانجارى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والنيجرين فى الخارجية بجمهورية النيجر، اليوم فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى حرص مصر على توطيد التعاون مع النيجر على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

 

التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك

 وأعرب عبدالعاطي مجددا عن خالص التعازى للنيجر في ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، وأسفرت عن نزوح مليون شخص، مشددا على دعم مصر للنيجر فى مواجهة هذه الأزمة.

وأكد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودورية عقد مشاورات سياسية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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