الكيلو بـ 270 جنيها، شاب في الأقصر يدشن مبادرة لمواجهة غلاء اللحمة (صور)
دشن الشاب أحمد محمود ابن قرية الدير التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، "مبادرة كلنا واحد" ضد الغلاء، لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بسعر 270 جنيهًا للكيلو، تزامنًا مع ارتفاع أسعار اللحوم، لرفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.
أسعار اللحوم اليوم
وقال المهندس أحمد محمود، إن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق.
وأضاف محمود أن المبادرة تشمل بيع اللحوم بأسعار مخفضة بـ 270 جنيها للكيلو لمساعدة المواطنين على توفير احتياجاتهم من اللحوم بأسعار، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن الجهود المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.
واستقبل أهالي قرية الدير بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، مبادرة كلنا واحد ضد الغلاء بترحيب كبير، حيث عبروا عن سعادتهم وشكرهم للمهندس أحمد محمود إبن القرية، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وأكدوا أن هذه المبادرة ستساعدهم على تلبية احتياجاتهم من اللحوم دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة.
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