محافظ الأقصر يتابع الالتزام بتعريفة الركوب بموقف سيارات الأجرة (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، موقف سيارات الأجرة المتجهة إلى البياضية وأرمنت، حيث تابع انتظام سير العمل وفق التعريفة الجديدة للمواصلات، وقام بسؤال الأهالي عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

سيارات الأجرة في الأقصر



والتف المواطنون حول محافظ الأقصر، موجهين له الشكر على الجهود الملموسة التي يبذلها لإظهار المدينة السياحية بالمظهر الحضاري اللائق بها.



وعقب ذلك توجه محافظ الأقصر إلى موقف الحافلات السياحية بساحة معبد الأقصر، حيث وجه تعليماته برفع كفاءة المنزل المؤدي إلى مدخل معبد الأقصر والسور الحديد، وعمل محددات مرورية لتحديد أماكن وقوف الحافلات السياحية وتنظيم دخولها وخروجها.



رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.