زراعة الشرقية: ندوات إرشادية للمعاملات الزراعية لمحصول القمح

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ ندوات إرشادية بعنوان عن المعاملات الزراعية لمحصول القمح وأيضًا التداول الأمثل لمحاصيل الخضر" وذلك بالمقر الإرشادي بالزنكلون حاضر فيها الدكتورة هالة عبده مهدي بمعهد بحوث أمراض النبات

المحاضرون بالندوات ومناقشاتها

ومعها الدكتورة أميمة عثمان بمعهد بحوث البساتين والدكتور أحمد إبراهيم رجب بمعهد بحوث الاقتصاد والدكتور كريم سعد الدين بمعهد بحوث الإرشاد وبحضور المهندس شريف صابر مسئول المركز الارشادى وعدد من المزارعين.

الالتزام بالسياسة الصنفية

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة الأولى ناقشت أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية لمحصول القمح والتوصية بزراعة أصناف ( جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14 – سدس 15 – سخا 96 – مصر 3 ومصر 4 ) وأهمية اختيار توقيت الزراعة المناسب والذي يتم خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر

تعرض المحصول للإصابة بالصدأ

وذلك تجنبًا لتعرض المحصول للإصابة بالصدأ مع مراعاة الظروف الجوية ونوع التربة لتحديد "رية المحاياة" وضرورة إجراء الفحص الدورى من منتصف شهر يناير وطرق المكافحة حسب توصيات لجنة المبيدات.

علامات النضج الملائمة للحصاد

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الثانية ناقشت علامات النضج الملائمة لحصاد محاصيل الخضر وتوقيت الجمع والعبوات الملائمة للجمع والفرز والتعبئة مع مراعاة أن يتم الحصاد في الصباح الباكر بعد تطاير الندى؛ وذلك لأن الحصاد فى وجوده يؤدى إلى إرتفاع نسبة الرطوبة داخل العبوات وبالتالى سرعة تدهور وتلف المحاصيل خاصة ثمار الطماطم والفراولة.

عبوات الجمع يفضل ان تكون ملساء

حيث أن محتواها مرتفع من الرطوبة وتصل نسبتها إلى 95 % ويفضل أن تكون عبوات الجمع ملساء وبدون زوائد حتى لا تسبب في إحداث جروح أو خدوش للثمار وكذلك عدم استخدام عبوات الأسمدة الكيماوية فى الجمع.

المهندس خالد الاشمونى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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