الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الشرقية: ندوات إرشادية للمعاملات الزراعية لمحصول القمح

ندوات إرشادية للمعاملات
ندوات إرشادية للمعاملات الزراعية لمحصول القمح

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ ندوات إرشادية بعنوان عن المعاملات الزراعية لمحصول القمح وأيضًا التداول الأمثل لمحاصيل الخضر" وذلك بالمقر الإرشادي بالزنكلون حاضر فيها الدكتورة هالة عبده مهدي بمعهد بحوث أمراض النبات

زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا لتوعية مزارعي الفاصوليا بمشتول السوق

المحاضرون بالندوات ومناقشاتها 

 ومعها الدكتورة أميمة عثمان بمعهد بحوث البساتين والدكتور أحمد إبراهيم رجب بمعهد بحوث الاقتصاد والدكتور كريم سعد الدين بمعهد بحوث الإرشاد وبحضور المهندس شريف صابر مسئول المركز الارشادى وعدد من المزارعين.

الالتزام بالسياسة الصنفية 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة الأولى ناقشت أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية لمحصول القمح والتوصية بزراعة أصناف ( جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14 – سدس 15 – سخا 96 – مصر 3 ومصر 4 ) وأهمية اختيار توقيت الزراعة المناسب والذي يتم خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر

تعرض المحصول  للإصابة بالصدأ

وذلك  تجنبًا لتعرض المحصول للإصابة بالصدأ مع مراعاة الظروف الجوية ونوع التربة لتحديد "رية المحاياة" وضرورة إجراء الفحص الدورى من منتصف شهر يناير وطرق المكافحة حسب توصيات لجنة المبيدات.

علامات النضج الملائمة للحصاد

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الثانية ناقشت علامات النضج الملائمة لحصاد محاصيل  الخضر وتوقيت الجمع والعبوات الملائمة للجمع والفرز والتعبئة مع مراعاة أن يتم الحصاد في الصباح الباكر بعد تطاير الندى؛ وذلك لأن الحصاد فى وجوده يؤدى إلى إرتفاع نسبة الرطوبة داخل العبوات وبالتالى سرعة تدهور وتلف المحاصيل خاصة ثمار الطماطم والفراولة.

عبوات الجمع يفضل ان تكون ملساء

حيث أن محتواها مرتفع من الرطوبة وتصل نسبتها إلى 95  % ويفضل أن تكون عبوات الجمع ملساء وبدون زوائد حتى لا تسبب في  إحداث جروح أو خدوش للثمار وكذلك عدم  استخدام عبوات الأسمدة الكيماوية فى الجمع.

زراعة الشرقية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات

المهندس خالد الاشمونى 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية محصول القمح الدكتورة هالة عبده مهدى المقر الارشادى بالزنكلون معهد بحوث أمراض النبات

مواد متعلقة

زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا لتوعية مزارعي الفاصوليا بمشتول السوق

زراعة الشرقية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن زراعة القمح بديرب نجم

زراعة الشرقية تنظم ندوة عن محصول القمح وأصنافه

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads