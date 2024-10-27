زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا لتوعية مزارعي الفاصوليا بمشتول السوق

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه ضمن أنشطة الإرشاد الزراعي قامت المديرية بتنظيم يوم حقلي لمحصول الفاصوليا بناحية المنير بمركز مشتول السوق بحضور الدكتور خالد عطية محمود رئيس بحوث معهد بحوث البساتين والمهندس محمد حسانين حجاج مدير الإدارة الزراعية بمشتول.

وبالتنسيق مع المهندس محمود الشناف أخصائي الإرشاد بالمديرية والمهندس طارق الجوهري رئيس قسم المتابعة بالمركز والمهندسة أسماء محمد عبد الرحمن رئيس قسم الإرشاد والمهندس سمير عبد السلام محمد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية المنير.

استعراض أهم التوصيات

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال فعاليات اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات اللازمة لزراعة محصول الفاصوليا وذلك بأن يتم فحص النباتات حيث تلاحظ أن النباتات في بداية مرحلة التزهير

التعفير فى الصباح قبل تطاير الندى

ويجب الاهتمام بها والحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض الفطرية وخاصة الإصداء ويمكن التغلب على ذلك بالتعفير بالكبريت الزراعي بمعدل 10: 15 ك للفدان وذلك حسب عمر النبات والكثافة مع مراعاة أن يتم التعفير في الصباح الباكر قبل تطاير الندى.

الاهتمام بعملية التسميد وخاصة النتروجين

بالاضافة الى الإهتمام بعملية الري بحيث يتم الري على الحامي وعلى فترات قريبة دون إسراف أو تقليل والإهتمام ايضا بعملية التسميد وخاصة التسميد النيتروجيني للمساعدة على تكوين مجموع خضري قوي والرش بالكالسيوم وذلك لتحسين عملية التلقيح والإخصاب وزيادة جودة القرون الناتجة.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الركائز في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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