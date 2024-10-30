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خارج الحدود

مسيرات حزب الله تعرقل حفل زفاف نجل نتنياهو

نتنياهو ونجله، فيتو
نتنياهو ونجله، فيتو

 ذكرت وسائل إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله أفنير الذي كان من المقرر نهاية نوفمبر، بسبب الوضع الأمني ​​وخشية من مسيرات حزب الله.

 

نتنياهو يؤجل حفل زفاف ابنه 

وحسب المعلومات فإنه كان من المقرر عقد حفل الزفاف في حديقة الفعاليات "حفات رونيت" في 26 نوفمبر.

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  في محادثات مغلقة إنه يعتقد أنه يجب تأجيل الزفاف بسبب الوضع وأنه قد يكون هناك خطر غير ضروري على المشاركين، مشيرا إلى أنه لا مانع من تأجيل الزفاف.

وقالت هيئة البث إن تهديد الطائرات بدون طيار كان يشغل بال رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت أنباء مفادها أن نتنياهو تساءل في محادثة مغلقة في مكتبه في الكنيست: "إلى أين سنذهب إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".

وأضاف: "أنا خائف بشكل أساسي من الطائرات بدون طيار. لدينا أنظمة جيدة لكشف واعتراض الصواريخ".

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