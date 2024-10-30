الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

 سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا بجميع الأعيرة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4290 جنيهًا للبيع.  

وسجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4270 جنيهًا للشراء.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3755 جنيهًا للبيع.

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للشراء.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3220 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3201 جنيهات للشراء.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1610 جنيهًا للبيع.

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