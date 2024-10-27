أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024
ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية.
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3201 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29880 جنيهًا.
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