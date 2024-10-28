أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-10-2024 (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها اليوم الاثنين داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29840 جنيهًا.