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أخبار مصر

وزير التموين من الأردن: مصر نجحت في تحقيق الأمن الغذائي المستدام

كلمة وزير التموين
كلمة وزير التموين في الأردن
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ألقى الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالمنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" المُقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية "عمان". 

 

التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي

 

جاءت كلمة  وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجلسة الأولى بالمنتدى، وركزت على نجاح التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تبني الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

 

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة سواء التحديات الإقتصادية أو السياسية أو البيئية والتي تتطلب مزيدًا من الجهود لإصلاح الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية، خاصة مع تأثير التهديدات المحيطة بالمنطقة على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية بأسعار ملائمة وبجودة عالية.

 

وزير التموين: تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الإستراتيجي  لمنع احتكارها

 

وتطرق “فاروق”  الى السياسات التي تبنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مثل تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الإستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، فضلًا على تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

 

كما شدد  وزير التموين  خلال كلمته على سعي الدولة المصرية منذ عقود إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، موضحًا أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.

كذلك أوضح  الوزير دور الوزارة في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.

 

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