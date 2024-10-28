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أخبار مصر

وزير التموين: التجارة الداخلية ذراعًا رئيسيًّا في النمو الاقتصادي

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن التجارة الداخلية تعد ذراعًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وأضاف وزير التموين أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلًّا فعّالًا لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دورًا أساسيًا في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية لافتا الى أن تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق .
 
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود  إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف وتتضمن المشروعات  أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي  واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية. 
 
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة  ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية مع كل من المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة إعمار والمهندس علاء شوقي رئيس مجلس إدارة شركة تشيلو.

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أسواق الجملة التجارة الداخلية التخطيط القومي وزارة التموين

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